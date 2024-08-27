В США задержали венгра по подозрению в закупке техники для РФ

В США задержали гражданина Венгрии Бенса Хорвата, которого обвиняют в нарушении экспортного контроля, направленного на Россию. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции США, сообщает Европейская правда.

Согласно информации американского ведомства, гражданина Венгрии обвиняют в том числе в сговоре с другими лицами с целью незаконного экспорта радиокоммуникационных технологий американского происхождения.

Хорвату предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля от 2018 года.

Он был арестован по прибытии в международный аэропорт Сан-Франциско 23 августа.

"Как утверждается, обвиняемый пытался приобрести радиостанции военного назначения для российских организаций, используя многонациональную цепь закупок, чтобы избежать контроля правоохранительных органов" , – заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Согласно судебным документам, Хорват и другие лица руководили многонациональной сетью закупок, которая заключала прямые контракты с различными структурами российского правительства и работала над крупномасштабными проектами, такими как строительство систем оперативной радиосвязи в Курской области России вдоль российско-украинской границы.

Утверждается, что Хорват сам организовал покупку американских технологий радиосвязи и контрабанду этих технологий российским государственным конечным пользователям через сеть филиалов, расположенных в Испании, Сербии, Венгрии, Латвии и других странах.

Начиная как минимум с января 2023 года, Хорват и другие члены его сети начали переговоры с небольшой американской компанией по распространению радиотехники по закупке и экспорту в Россию произведенных в США радиостанций военного класса и соответствующих аксессуаров.

Мужчина приобрел 200 радиостанций военного образца и намеревался экспортировать их в Россию, но ему это не удалось. Таможенная и пограничная служба США задержала груз, предотвратив попадание радиостанций в руки российских пользователей.

Расследованием дела занимаются Служба расследований национальной безопасности, Служба уголовных расследований Министерства обороны и Министерство торговли.