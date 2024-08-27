Генпрокурор объяснил, почему Дмитруку сообщили о подозрении после побега

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил об возмущении из-за того, что народный депутат Артем Дмитрук получил подозрение уже после того, как покинул пределы Украины, сообщает Радио Свобода.

"Мое возмущение даже больше, чем у общества. Физическое и техническое предотвращение, то есть перекрытие границ, является первоочередным... По этому нардепу были подготовлены подозрения в двух уголовных производствах. Я ожидал качественной подготовки материалов по обоим производствам. Только материалы были подготовлены и тщательно проверенные я сразу подписал уведомление о подозрении" , – сказал генпрокурор, отвечая на вопрос, почему подозрение Артему Дмитруку вручили уже после того, как он оказался за границей.

В контексте уголовного производства по нелегальному пересечению границы он сообщил, что правоохранители сейчас устанавливают, кто мог помочь депутату, уже установили путь, которым пользовался подозреваемый – это участок границы, граничащий с непризнанным Приднестровьем.

Костин обещает в дальнейшем принимать "все меры" для возвращения Дмитрука в Украину международно-правовыми способами, но добавил, что депутату еще есть возможность вернуться и прибыть на допрос следователя.

25 августа действующему народному депутату сообщили о подозрении за нападение на сотрудника правоохранительного органа в Одессе и попытку похитить оружие. В ведомстве не называют фамилию депутата, но из материалов дела понятно, что речь идет об Артеме Дмитруке.

По данным "Украинской правды", Дмитрук незаконно покинул территорию Украины в субботу 24 августа. Кроме того, по данным источников, в тот же день нардеп покинул территорию Молдовы и улетел в Италию.

Сам Дмитрук заявил, что дело против него сфальсифицировано, а его якобы собираются убить или посадить, чтобы лишить его возможности продолжать политическую деятельность. Он выступает против запрета РПЦ на Украине.

25 августа в Офисе генпрокурора также сообщили о начале расследования по факту организации возможного незаконного пересечения границы народным депутатом Украины с привлечением третьих лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Дмитрий был исключен из фракции "Слуга народа" в ноябре 2021 года. Депутат известен несколькими скандалами. Он выступил против запрета Русской православной церкви в Украине. В январе 2022 года Дмитрук устроил драку в Одесском горсовете, чтобы пройти в зал заседаний.

Также в июне 2021 года охранников Дмитрука обвинили в нападении на активистов в Одессе – заявления в полицию написали двое пострадавших, пришедших в его приемную. Сам народный депутат отмечал, что у него нет охраны, а в конфликте принимали участие другие посетители приемной.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода