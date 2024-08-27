Генпрокурор пояснив, чому Дмитруку повідомили про підозру після втечі

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив про обурення через те, що народний депутат Артем Дмитрук отримав підозру вже після того, як покинув межі України, повідомляє Радіо Свобода.

"Моє обурення навіть більше, ніж у суспільства.. Фізичне і технічне запобігання, тобто перекриття кордонів, є першочерговим... Щодо цього нардепа були підготовлені підозри щодо двох кримінальних проваджень. Я очікував на якісну підготовку матеріалів за обома провадженнями. Щойно матеріали були підготовлені та ретельно перевірені я одразу підписав повідомленні про підозру" , – сказав генпрокурор, відповідаючи на запитання, чому підозру Артему Дмитруку вручили вже після того, як він опинився за кордоном.

У контексті кримінального провадження щодо нелегального перетину кордону він повідомив, що правоохоронці наразі встановлюють, хто міг допомогти депутату, вже встановили шлях, яким користувався підозрюваний – це ділянка кордону, яка межує з невизнаним Придністров’ям.

Костін обіцяє надалі вживати "всіх заходів" задля повернення Дмитрука в Україну міжнародно-правовими способами, але додав, що депутата ще є можливість повернутися і прибути на допит слідчого.

25 серпня чинному народному депутатові повідомили про підозру за напад на співробітника правоохоронного органу в Одесі і спробу викрасти зброю. У відомстві не називають прізвища депутата, але з матеріалів справи зрозуміло, що мова йде про Артема Дмитрука.

За даними видання "Українська правда", Дмитрук незаконно покинув територію України у суботу 24 серпня. Крім того, за даними джерел, того ж дня нардеп залишив територію Молдови і полетів в Італію.

Сам Дмитрук заявив, що справа проти нього сфальсифікована, а його нібито збираються вбити чи посадити, щоб позбавити його можливості продовжувати політичну діяльність. Він виступає проти заборони РПЦ в Україні.

25 серпня в Офісі генпрокурора також повідомили про початок розслідування за фактом організації можливого незаконного перетину кордону народним депутатом України із залученням третіх осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" у листопаді 2021 року. Депутат відомий кількома скандалами. Він виступив проти заборони Російської православної церкви в Україні. В січні 2022 року Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді, щоби пройти до зали засідань.

Також у червні 2021 року охоронців Дмитрука звинуватили в нападі на активістів в Одесі – заяви в поліцію написали двоє постраждалих, що прийшли до його приймальні. Сам народний депутат наголошував, що в нього немає охорони, а в конфлікті брали участь інші відвідувачі приймальні.

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