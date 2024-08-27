Зеленский в сентябре представит Байдену план победы Украины

Курское наступление Сил обороны остановило наступление России на Харьковском направлении. Имелась информация о создании буферных зон на севере, и в планах врага могли быть и Сумская, и Черниговская области. Разведка Украины и партнеров докладывали о движении россиян, но Украине не было известно, в каком порядке россияне будут атаковать северные области. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина-2024. Независимость", сообщает Левый берег.

Курская операция решила вопрос о недопущении оккупации Сумской и Черниговской области.

Также эта операция разбила множество войск врага.

Основной целью врага сейчас Донецкая область.

"Сегодня передвижение после курской операции с Харьковщины и Запорожского направления уже по факту произошло. Будет ли дальше – зависит от нас" , – сказал он.

Пока россияне не забирают войска из Донецкой области, потому что там их наиболее подготовленные оккупанты.

Президент также сообщил о существовании плана победы Украины. Полностью он его представит президенту США, поскольку от него зависит успех плана – дадут ли нам то, что нужно или нет, сможем ли мы свободно использовать то, что нужно. План Джо Байдена он хочет представить уже в сентябре, но также считает правильным передать его борющимся на выборах Камали Гаррис и Дональду Трампу.