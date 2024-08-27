Зеленський у вересні представить Байдену план перемоги України

Курський наступ Сил оборони зупинив наступ Росії на Харківському напрямку. Була інформація про створення буферних зон на півночі, і в планах ворога могли бути і Сумська, і Чернігівська області. Розвідка України та партнерів доповідали про рух росіян, але Україні не було відомо, в якому саме порядку росіяни атакуватимуть північні області. Про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Лівий берег.

Курська операція вирішила питання недопущення окупації Сумської і Чернігівської області.

Також ця операція розбила велику кількість військ ворога.

Основною ціллю ворога зараз є Донецька область.

"Сьогодні пересування після курської операції з Харківщини і Запорізького напрямку вже по факту відбулося. Чи буде далі – залежить від нас" , – сказав він.

Поки що росіяни не забирають війська з Донецької області, бо там їхні найбільш підготовлені окупанти.

Президент також повідомив про існування плану перемоги України. Повністю він його представить президенту США, оскільки від нього залежить успіх плану – чи дадуть нам те, що потрібно, чи ні, чи зможемо ми вільно використовувати те, що потрібно. План Джо Байдену він хоче представити уже в вересні, але також вважає правильним передати його Камалі Гарріс та Дональду Трампу, які боротимуться на виборах.