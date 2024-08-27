Украина задействовала F-16 для отражения массированной атаки РФ – Зеленский

Украина уже задействовала истребители F-16 для отражения массированной атаки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина-2024. Независимость", сообщает Левый берег.

Он поблагодарил партнеров за предоставление этих истребителей. Однако подчеркнул, что полученного количества недостаточно.

Президент также поблагодарил новый пакет американской помощи.

"Этот пакет мы должны получить уже после Байдена", – сказал он.

Владимир Зеленский также сказал, что лидеры других стран пытаются не поднимать с ним вопрос разрешения избивать по российским целям дальнобойное вооружение.

"Олимпиада закончилась, пинг-понг остался", – сказал он.