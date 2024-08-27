Зеленский надеется, что документы ко второму саммиту мира будут готовы к ноябрю

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что подготовительный документ ко второму саммиту мира будет готов на ноябрь. Об этом он сказал на форуме "Украина-2024. Независимость", сообщает Европейская правда.

Он подчеркнул, что украинская сторона сегодня стремится быть последовательной, несмотря на нежелание России к остановке войны, хотя некоторые партнеры, по его словам, это желание в ней видят.

Зеленский вспомнил об инаугурационном саммите мира, после которого анонсировали подготовку документа по трем главным пунктам: энергетике, безопасности в море и обмену пленными и возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией. По его словам, была проведена встреча по энергетике, ожидаются также встречи по другим вопросам.

"Все эти три пункта будут проработаны и весь документ, я думаю, что мы все это сделаем и успеем на ноябрь. Это наша задача сделать документ как подготовительный пункт ко второму саммиту мира" , – сказал Зеленский.

Кроме того, он прокомментировал желание некоторых стран видеть среди участников саммита и Россию.

"Представители России, если они будут хотеть присутствовать на втором саммите, они будут присутствовать, иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран" , – отметил президент.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.

Он также сказал, что Украина хочет проводить второй саммит мира не раньше, чем будет завершена подготовка совместного плана по реализации каждого пункта "формулы мира".