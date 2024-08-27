"Энергоатом" ведет подготовку к строительству заброшенной ранее АЭС

"Энергоатом" готовится к реализации ранее заброшенного проекта Чигиринской АЭС, уже сделаны первые шаги в этом направлении.﻿ Со ссылкой на пресс-службу энергокомпании, сообщает Экономическая правда.

"Команда "Энергоатома" активно работает над поиском новых площадок для строительства (новых мощностей АЭС - ЭП). Наиболее перспективной из них является Чигиринская, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже сделан первый шаг. Так, во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение о:

предоставление разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом";

передаче земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное пользование АО "НАЭК "Энергоатом".