"Енергоатом" веде підготовку до будівництва покинутої раніше АЕС

"Енергоатом" готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку.﻿ З посиланням на пресслужбу енергокомпанії, повідомляє Економічна правда.

"Команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва (нових потужностей АЕС - ЕП). Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже зроблено перший крок. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";

передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".