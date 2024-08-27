"Енергоатом" веде підготовку до будівництва покинутої раніше АЕС
"Енергоатом" готується до реалізації раніше занедбаного проєкту Чигиринської АЕС, уже зроблено перші кроки в цьому напрямку. З посиланням на пресслужбу енергокомпанії, повідомляє Економічна правда.
"Команда "Енергоатома" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва (нових потужностей АЕС - ЕП). Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже зроблено перший крок. Так, під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:
- надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";
- передачу земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".
"Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.