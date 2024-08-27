Пресс-конференция Зеленского: главные заявления

Президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию в рамках форума "Украина 2024. Независимость". Он назвал цели операции в Курской области, сделал анонс по оружию, а также по плану принуждения России к завершению войны, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Операция в Курской области

Президент назвал цели операции в приграничном российском регионе. По его словам, многие не понимают, зачем нужно это наступление и это хорошо, "иначе бы ничего не вышло на Курщине".

"Курская операция принесла несколько вещей. Прежде всего, остановлена оккупация Харьковщины. У нас была информация о создании буферных зон на Харьковщине, а затем на севере. Не знали конкретики, но понимали, что Сумщина и Черниговщина могут быть в планах (россиян, - ред.)" , - отметил он.

Курская операция решила вопрос неоккупации приграничных районов Сумской и Черниговской областей. И кроме того, разбила серьезную вражескую группировку. Насколько большую, "наверное, рано об этом говорить".

Еще одна цель - оттянуть оккупационные войска с других направлений, и на сегодня переброска с Харьковского и Запорожского по факту произошла. Будут ли перебрасываться вражеские силы еще, зависит от того, как долго Украина будет успешно продолжать Курскую операцию. То, что враг не забирает войска с Донецкого направления, понятно, потому что там наиболее подготовленные силы, и это его стратегическое направление.

"Они очень хотят оккупировать нашу Донецкую область. Не выйдет и мы над этим работаем" , - подчеркнул Зеленский.

Он также прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что Курская операция сорвала тайную встречу с российской делегацией в Катаре, на которой якобы должны были договориться о моратории на удары по энергетике. Но президент говорит, что это "совершенно несвязанные вещи".

"Очень много всего пишут и иногда это не очень помогает. Почему? Потому что это совсем не связанные вещи. Курская операция имеет другие цели, чем встреча с коллегами по энергетике" , - подчеркнул он.

Также он сделал ацент на том, что ВСУ не дают россиянам делать буферные зоны на украинской территории, поэтому их действия - не оккупация, а оборона, чтобы не допустить оккупацию украинской земли.

"Поэтому мы ничего не присоединяем к нашему государству. Нам не нужны чужие земли и чужие граждане" , - сказал президент .

По его словам, украинские военные относятся к гражданским вражеской страны просто как к людям.

"Не как звери… Наши военные просто нормальные люди. Понятно почему, потому что народ такой: сильный, но всегда кого-то немного жалко" , - отметил Зеленский.

Он добавил, что на войне должны быть некоторые уловки, поэтому есть понимание, как готовить операции.

"Если у нас не будет успеха, у нас не будет шанса. Нам нужно на Саммите мира быть в мощной ситуации. Конечно, все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции к этому диалогу" , - сказал он.

Угрозы на Покровском направлении

На вопрос, почему было выбрано наступление на Курскую область вместо усиления Покровского и Торецкого направлений, президент подчеркнул, что россяине все равно не откажутся от планов захвата Донецкой области, потому что это стратегическая цель.

"Они там не отступают, возвращаясь назад, их расстреливают. И они будут давить, для них это нужно. Как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч человек, вы это увидите" , - отметил он.

По его словам, главный план действий на Востоке - не дать врагу реализовать выход на административные границы Донецкой области.

"И с этим планом мы живем очень давно. Это открытая информация, что их цель - полная оккупация Донбасса. Наша задача - не дать это сделать" , - добавил он.

У президента кадждый день по два-три три разговора с главкомом Александром Сырским о Покровске, Торецке и других направлениях. Однако ситуация сложная и усиление Покровска зависит от многих вещей.

На вопрос о том, будет ли возможна потеря Покровска означать провал замысла по операции в Курской области, президент сказал, что она уже успешна.

"Со мной соглашаются все западные коллеги. И много решений уже есть из-за того, что есть успех на Курщине" , - отметил он.

План победы Украины

Ко всему прочему, по словам Зеленского, события в Курской области входят в план победы Украины.

"Может это звучит для кого-то амбициозно, но план этот для нас очень важный. Одно из направлений где уже что-то сделано - это Курщина. Второе направление - это стратегическое место Украины в инфраструктуре мировой безопасности; третье - пакет принуждения России к звершению войны дипломатическим путем; четвертый - экономический, об этом подробно говорить не буду" , - сообщил он.

План уже подготовлен, но сначала будет представлен американскому президенту Джо Байдену на встрече в сентябре. Потому что именно от президента США будет зависеть, получит ли Украина все, что для этого нужно.

"И, думаю, правильно передать план как Камале Харрис, так и (Дональду, - ред.) Трампу, потому что мы не знаем, кто будет президентом США. А выполнить этот план очень хочется" , - сказал Зеленский.

В общих чертах главный момент - заставить Россию завершить войну на справедливых для Украины условиях. Поэтому, если план будет выполнен, эта цель может сработать, считает президент.

Встречи с Байденом, Харрис и Трампом планируются на сентябрь в рамках поездки в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.

Второй Саммит мира и будет ли там Россия

Зеленский подтвердил, что готовит мирный план на второй Саммит мира, однако ушел от ответа на вопрос, ждет ли каких-то экстраординарных решений от Байдена в конце каденции. Лишь подчеркнул, что с Вашингтоном нужно работать, потому что от него зависят решения партнеров в Европе.

На саммит украинская сторона должна привезти детально проработанные пункты формулы мира. Что касается присутствия представителей России, то это желание других стран.

"Они считают, что таким образом может быть шанс на окончание войны… И мы подготовим план и представители России, если они будут хотеть присутствовать на втором саммите, они будут присутствовать. Иначе мы можем потерять на втором саммите большое количество стран" , - добавил президент.

Вопросы западного оружия и украинская баллистическая ракета

Отвечая на вопрос РБК-Украина о том, на какие аргументы ссылаются западные партнеры, сохраняя ограничения по применению дальнобойного оружия по территории России (речь идет о ракетах типа ATACMS и Storm Shadow), Зеленский сказал, что они пытаются об этом с ним не говорить.

"А я поднимаю эти вопросы. В принципе, так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался" , - отметил он.

Что касается угроз российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что применение Storm Shadow будет "игрой с огнем" и Россия пересмотрит ядерную стратегию, то это свидетельствует о страхе перед тем, что Украина близка к таким решениям. А запугивание ядерным оружием - это часть стандартной программы. Но вряд ли Путин решится ее применить.

"Я считаю, Путин слишком любит свою слишком долгую жизнь. И поэтому мне кажется, будет держаться за это кресло, за Кремль и за поддержку его действий. Использование ядерного оружия вряд ли поддержит весь мир. Думаю, будет очень быстрый ответ всего мира. Или мы тогда ничего не понимаем о безопасности в мире, если кому-то позволено даже думать об использовании ядерного оружия" , - сказал президент.

Он подтвердил, что Украина поднимала вопрос привлечения иностранных пилотов F-16, но здесь решение исключительно за США и над ним работают.

Также Зеленский, комментируя возможности воевать в полномасштабном формате, подчеркнул, что украинских воинов нельзя воспринимать как ресурс. Ресурс - это оружие, что касается западной есть задержки, поэтому нужны собственные наработки. И речь не только о недавно запущенной ракете-дроне "Паляница".

"Было испытание положительное первой баллистической украинской ракеты. Я приветствую наш оборонно-промышленный комплекс. Деталями не могу поделиться, но тем не менее" , - заинтриговал он.

Возможны ли компромиссы с Россией

Несмотря на опасения Запада, способна ли Украина победить военным путем, речь не идет о возможности обмена территорий на гарантии безопасности и членство в НАТО.

"Я не готов обменивать наши территории в рамках каких-либо переговоров. Это сложно, действительно, потому что это решение будет зависеть от поддержки наших коллег, надеемся они будут работать быстрее. F-16 - очень хороший результат, в ходе атаки (26 августа, - ред.) мы с помощью F-16 сбили некоторые ракеты. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного" , - сказал Зеленский.

По его мнению, Украина не в той ситуации, когда должна идти на компромиссы с пришедшими с целью уничтожить ее людьми.

"Я понимаю, что весь мир хотел бы услышать: Украина придумала план компромиссов, как закончить войну завтра. Но я не удивлю вас. С Путиным не то, что компромиссы, в принципе диалог на сегодняшний день... он пустой, он бессодержательный. Он не хочет окончания войны дипломатично. Он готов якобы дипломатично, но отдать ему 30% нашей земли. Мне кажется, подыгрывать в этом ему нельзя" , - отметил президент.

Возвращаясь к Курской операции, он повторил, что она очень помогла. Потому что количество голосов в мире в пользу "компромисса" стало меньше.

"Министерство единства" и возвращение мужчин

По мнению президента, МИД физически не хватит сил не потерять 7,5 млн выехавших за границу украинцев. Ранее ни одно министерство не сталкивалось с такими вызовами, поэтому необходима отдельная институция.

По его словам, нужно вернуть взрослое население, студентов и детей, но без принуждения. Для этого нужно сделать все условия.

"Есть определенный процент людей, которые просто не могут найти работу. Это пример, чем должно заниматься это министерство - дать работу в Украине" , - сказал он.

Прежде всего, работа должна сконцентрироваться на Польше и Германии, где больше всего украинцев. А решение по "министерству единства" должно быть осенью.

Что касается возвращения мужчин, то Зеленский только

"за", но тоже без принуждения. "Здесь есть важный момент. Есть украинцы, которые работают в других государствах, а есть которые не работают. Я бы очень хотел, чтобы все были здесь при условии их решения" , - добавил Зеленский.

К предателям, другим преступникам и к тем, кто выехал незаконно, отношение другое. По его процесс экстрадиции сложный, многие страны не выдают обвиняемых в госизмене, потому что те в судах давят на политическое преследование. Однако есть и пример с Польшей, которая возвращает тех, кто незаконно пересек границу.

Комментируя кейс с побегом нардепа Артема Дмитрука, которому инкриминируют нападение на правоохранителя и не только, президент анонсировал изменения.

"Есть несколько решений. Через две недели наработают свои решения правоохранительные органы с пограничниками. Как с этим бороться, это большая проблема. Должны верить, что будет результат через две недели. По крайней мере, будем понимать, как усилить контроль и ответственность" , - сказал он.

О чем еще говорил Зеленский

О транзите российского газа

"Договор с Россией никто продлевать не будет, в этом поставлена точка. Что касается транзита газа от других компаний? Если будет запрос наших европейских коллег, мы будем рассматривать их просьбы" , - отметил он.

На вопрос о том, может ли это быть номинально азербайджанский газ, о чем якобы недавно договаривались Путин и Ильхам Алиев, президент ответил, что ему не известно "о чем говорил старый дед в Азербайджане".

О членах Офиса президента

Зеленский ответил на критику главы ОП Андрея Ермака и его зама Олега Татарова.

"Андрей Ермак - один из тех, кто готовил формулу мира, саммит мира. И когда я говорю о других людях, что мы одна команда, то все эти наработки, общение, контакты с США и все эти достижения, которые имеет Украина, это каждый из них сделал" , - сказал президент.

Отвечая на упреки в отношении заместителя главы ОП Олега Татарова, он заявил, что все это время не хотел говорить, но тот вместе с нынешним главой СБУ Василием Малюком "убивали чеченцев в Украине, в Киеве".

О кадровых изменениях в правительстве

"Думаю, в ближайшее время мы сконцентрируемся на этом вопросе и сможем в Верховной Раде проголосовать. Все изменения вы увидите, дайте немного времени" , - сообщил Зеленский.

Об аресте Павла Дурова и работе Telegram

По его словам, арест Дурова во Франции никак не влияет на то, что мессенджер работает в Украине. Он также сказал, что не знает об украинском законопроекте, который будет в том числе регулировать Telegram.

"Я в целом очень осторожно отношусь к регулированию таких процессов. Потому что ГУР попросило одно, другая разведка что-то еще, а потом СБУ - третье" , - добавил Зеленский.

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