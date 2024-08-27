Ночью неизвестный обстрелял пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат
В ночь на вторник, 27 августа, во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Был ранен один солдат. Со ссылкой на Оперативное командование "Запад", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным ведомства, неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который находится на лечении в госпитале.
Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.
В ОК Запад напомнили, что Территориальный центр комплектования является режимным объектом. Поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение.
Кроме этого отмечается, что военные, находившиеся вчера на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. После того, как они получили ранения, они были переведены на службу в тыл.
"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут", - говорится в сообщении.
Также до личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.