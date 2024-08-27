Словакия отменила временную защиту для соратника Медведчука - СМИ

Словакия отозвала временную защиту Артема Марчевского, украинско-израильского бизнесмена, связанного с пророссийской сетью влияния "Голос Европы", после его бегства в Словакию из Чехии в апреле.﻿ Со ссылкой на Euractiv, сообщает Цензор.НЕТ.

В издании напоминают, что Марчевский получил временное убежище в Словакии после побега от чешских властей, которые внесли его в санкционный список в марте за его вероятную причастность к "Голосу Европы".

В публикации также отмечается, что платформа, которая изначально позиционировала себя как независимое средство массовой информации, была разоблачена чешскими и польскими властями в марте как пророссийская пропагандистская сеть.

Расследование выявило, что "Голос Европы" был особенно активным накануне парламентских выборов в Европарламент в июне, в том числе осуществлял платежи депутатам Европарламента с целью продвижения взглядов Кремля.

"После надлежащей и объективной оценки дела названного лица Департамент миграции Министерства внутренних дел 3 июля принял решение об отмене временной защиты (Марчевскому - Ред.)" , - рассказал представитель МВД Словакии Матей Нойманн.

Решение вступило в силу 25 июля, но нынешнее местонахождение Марчевского неизвестно, а его адвокат до сих пор не отреагировал на это решение.

Напомним, в мае этого года Словакия предоставила временную защиту топ-менеджеру канала Медведчука Марчевскому.