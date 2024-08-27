В Польше рассказали, когда смогут передать Украине истребители МиГ-29

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польская сторона понимает просьбу президента Владимира Зеленского о передаче Украине своих истребителей МиГ-29, но сможет это сделать только после того, как получит более современную замену. Со ссылкой на портал Wirtualna Polska, сообщает Европейская правда.

Глава польского Минобороны сказал, что понимает украинского президента, но подчеркнул, что Польша принимает решение через призму своей безопасности и уже сделала для Украины все, что могла.

"Я знаю, что Украина нуждается во многом оружии, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны" , – добавил он.

Относительно передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут принять только после того, как польские Военно-воздушные силы будут усилены новыми самолетами – в частности заказанными в США F-35.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГи-29, которые сейчас все еще используются в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение" , – добавил он.

В июле польский премьер Дональд Туск говорил, что Польша может рассмотреть передачу Украине дополнительных истребителей советских моделей, если сможет совместно с союзниками найти им замену.

На пресс-конференции во вторник Зеленский рассказал, что хотел бы добиться согласия от Польши на передачу истребителей советских моделей, в частности МиГ.