Суд арестовал 4,7 млн евро, изъятые в авто поставщика Минобороны

Соломенский районный суд Киева 15 августа арестовал 4,7 миллиона евро, изъятых в автомобиле одного из поставщиков продовольствия для Министерства обороны. Соответствующее определение размещено в реестре судебных решений.

"Наложить арест на имущество, изъятое 07.08.2024 в ходе проведения неотложного обыска автомобиля - SSANG YONG REXTON, д.н.з. НОМЕР_17 , который принадлежит на праве собственности ЛИЦО_10 (ипн НОМЕР_7), а именно на денежные средства в иностранной валюте (евро) различных номиналов в сумме 4 732 500 (четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи пятьсот) евро, с целью сохранения вещественных доказательств" , - говорится в постановлении.

Как известно, 7 августа сотрудники Бюро экономической безопасности задержали бухгалтера одной из компаний, поставляющей продукцию для Министерства обороны. В своем багажнике она перевозила 4,7 миллионов евро. Происхождение этих денег она объяснить не смогла.

Тогда же правоохранители указали, что речь идет о компании, которая только в течение 2022-2023 годов поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. "При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности", - было сказано в сообщении БЭБ.

Как сказано в постановлении ООО "МИТ МИКС" (код ЕГРПОУ 42241839, прежнее название ООО "MILE"), ООО "ЗИВИС ЮА" (код ЕГРПОУ 22206848, прежнее название ООО "ВИЗИТ"), ООО "АКТИВ КОМПАНИ" (код ЕГРПОУ 40209490), ООО "ГРАНД КОНСАЛТ" (код ЕГРПОУ 42239070), ООО "ОК ЛЕНД ФУД" (код ЕГРПОУ 41950625), ООО "ТЕРРА БМ" (код ЕГРПОУ 42226852, прежнее название ООО "ПРЕМИУМ КОМПАНИ"), ООО "МИТ ПРОМ" (код ЕГРПОУ 44189514), ООО "ЛАКТРЕЙД ПЛЮС" (код ЕГРПОУ 36911542), ООО "Вавион фуд" (код ЕГРПОУ 44657811), ЧПФ "Мясопром" (код ЕГРПОУ 31487623) инкриминируют "действия направленные на легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах", а также неуплату в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 23 млн грн.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что реквизиты ООО "МИТ МИКС" используются с целью умышленного уклонения от уплаты налогов, путем минимизации налоговых обязательств посредством искусственного формирования налогового кредита и вывода средств государственного бюджета полученного в рамках контрактов с Министерства обороны Украины в теневой оборот, предприятиями решающее влияние на ведение финансово-хозяйственных отношений которых принадлежит одному лицу - ЛИЦО_4 (ипн НОМЕР_1), в частности: ООО "ЗИВИС ЮА", ООО "АКТИВ КОМПАНИ", ООО "ГРАНД КОНСАЛТ", ООО "ОК ЛЕНД ФУД", ООО "ТЕРРА БМ", ООО "УКРПРОДАКОРД ОР", ООО "ОПТ ПРОД ТОРГ" , - сказано в постановлении суда.

Указанные компании входят в группу Татьяны Глиняной, одной из крупнейших поставщиц питания для ВСУ.