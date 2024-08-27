Штурмы под Часовым Яром не прекращаются, город полностью разрушен - ВСУ

Российские войска не прекращают попыток прорвать оборону в районе Часового Яра, ежедневно совершая штурмовые действия. Об этом в эфире телемарафона Единственные новости во вторник, 27 августа, сообщил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников, сообщает Новое время.

«Раньше мы фиксировали от 10 до 20 штурмов в день, сейчас их поменьше. Однако интенсивность не снижается — враг пытается прорвать идущую по каналу нашу оборону. Привлекает все имеющиеся у него артиллерийские системы огневого поражения, работает и воздушная составляющая. Однако атаки мы отбиваем, враг терпит тяжелые потери» , — отметил военный.

Калашников также добавил, что Часов Яр полностью разрушен.

По его словам, враг не меняет тактику и продолжает лобовые атаки в направлении поселка Калиновское, где канал идет под землю.

На южном фланге также продолжаются попытки обойти канал, однако они не увенчаются успехом. Активные боевые действия продолжаются и в районах Клещеевки и Андреевки.