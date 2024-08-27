Штурми під Часовим Яром не припиняються, місто повністю зруйноване - ЗСУ

Російські війська не припиняють спроб прорвати оборону в районі Часового Яру, щодня проводячи штурмові дії. Про це в етері телемарафону Єдині новини у вівторок, 27 серпня, повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков, повідомляє Новое время.

«Раніше ми фіксували від 10 до 20 штурмів за день, зараз їх трохи менше. Проте інтенсивність не знижується — ворог намагається прорвати нашу оборону, яка йде по каналу. Залучає всі наявні в нього артилерійські системи вогневого ураження, працює й повітряна складова. Однак атаки ми відбиваємо, ворог зазнає тяжких втрат» , — зазначив військовий.

Калашніков також додав, що Часів Яр повністю зруйнований.

За його словами, ворог не змінює тактику і продовжує лобові атаки в напрямку селища Калинівське, де канал йде під землю.

На південному фланзі також тривають спроби обійти канал, проте вони не мають успіху. Активні бойові дії тривають і в районах Кліщіївки та Андріївки.