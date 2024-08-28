WSJ: Россия переместила 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ATACMS

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ракеты ATACMS, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ракет, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал неназванный американский чиновник для The Wall Street Journal.

Как говорится в статье, несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS в России и крупнейший обстрел в войне на этой неделе, администрация Байдена не планирует менять свою позицию.

Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальное влияние сегодня, сказал чиновник, добавив, что Украина, скорее всего, будет иметь больше успеха с местными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Хотя США увеличили производство ATACMS, запасы все еще ограничены, и Пентагон имеет лишь столько, чтобы предоставить Украине, сказал чиновник.