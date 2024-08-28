В США прокуроры выдвинули новые обвинения против Трампа
В США выдвинули новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа относительно его попыток помешать утверждению результатов президентских выборов 2020 года. Об этом пишет CNN, сообщает Украинская правда.
Аналогичное дело уже рассматривается в суде Вашингтона. В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования.
В переработанном обвинительном акте прокуроры несколько раз утверждают, что Трамп не имел никаких конституционно возложенных президентских обязанностей по переходу власти после выборов.
Это подчеркивает, как новое обвинительное заключение согласуется с решением Верховного суда, который предоставил иммунитет на некоторые действия Трампа, которые подпадают под его официальные полномочия.