У США прокурори висунули нові звинувачення проти Трампа
У США висунули новий обвинувальний акт проти колишнього президента США Дональда Трампа щодо його спроб перешкодити затвердженню результатів президентських виборів 2020 року. Про це пише CNN, повідомляє Українська правда.
Аналогічна справа вже розглядається у суді Вашингтона. У новій версії документа враховано частковий імунітет Трампа від кримінального переслідування.
У переробленому обвинувальному акті прокурори кілька разів стверджують, що Трамп не мав жодних конституційно покладених президентських обов’язків щодо переходу влади після виборів.
Це підкреслює, як новий обвинувальний висновок узгоджується з рішенням Верховного суду, який надав імунітет на деякі дії Трампа, які підпадають під його офіційні повноваження.