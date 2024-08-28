Close button

Курс валют НБУ на 28 августа

Курс валют НБУ на 28 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 августа, упал на 6 коп до 41.3008 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 46.1041 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 54.6059 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на до 48.8131 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.7767 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.300800 --0.0583
EUR Евро 46.104100 --0.0775
GBP Фунт стерлингов 54.605900 +0.0615
CHF Швейцарский франк 48.813100 --0.0026
PLN Польский злотый 10.776700 --0.011

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics