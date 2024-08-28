Курс валют НБУ на 28 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 августа, упал на 6 коп до 41.3008 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 46.1041 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 54.6059 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на до 48.8131 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился до отметки 10.7767 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.300 800 EUR Евро 46.104 100 GBP Фунт стерлингов 54.605 900 CHF Швейцарский франк 48.813 100 PLN Польский злотый 10.776 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.