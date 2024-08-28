Курс валют НБУ на 28 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 28 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 августа, упал на 6 коп до 41.3008 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 46.1041 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 54.6059 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на до 48.8131 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился до отметки 10.7767 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.300800
|EUR
|Евро
|46.104100
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.605900
|CHF
|Швейцарский франк
|48.813100
|PLN
|Польский злотый
|10.776700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.