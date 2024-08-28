Курс валют НБУ на 28 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 28 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 серпня впав на 6 коп. до 41.3008 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 46.1041 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 54.6059 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 48.8131 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.7767 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.300 800 EUR Євро 46.104 100 GBP Фунт стерлінгів 54.605 900 CHF Швейцарський франк 48.813 100 PLN Польський злотий 10.776 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.