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Курс валют НБУ на 28 серпня

Курс валют НБУ на 28 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 28 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 серпня впав на 6 коп. до 41.3008 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 46.1041 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 54.6059 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 48.8131 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.7767 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.300 800 --0.0583
EUR Євро 46.104 100 --0.0775
GBP Фунт стерлінгів 54.605 900 +0.0615
CHF Швейцарський франк 48.813 100 --0.0026
PLN Польський злотий 10.776 700 --0.011

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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