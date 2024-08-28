Курс валют НБУ на 28 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 28 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 27 серпня впав на 6 коп. до 41.3008 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп. до 46.1041 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 54.6059 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 48.8131 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.7767 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.300 800
|EUR
|Євро
|46.104 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.605 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.813 100
|PLN
|Польський злотий
|10.776 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.