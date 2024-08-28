На фронте более 180 столкновений, оккупанты активизировались на четырех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также войска РФ были активны на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 28 августа.

По уточненной информации, за вчера российский агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБ. Кроме этого, произвел более 4300 обстрелов, из них 120 – из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары по районам населенных пунктов Эсмань, Ворожба, Свободная Слобода, Атинское, Горилое, Бессалевка, Глухов, Михайловское, Угроиды, Шалыгино, Ямполь, Яструбино, Искриковщина, Белополье, Бачевск, Строительное Сумской области; Казачья Лопань, Зибино, Сеньково, Купянск-Узловой, Петропавловка, Синковка Харьковской области; Майорск, Григоровка, Часов Яр, Александрополь, Гродовка, Селидово, Водяное, Шахтерское, Угледар Донецкой области; Садовое, Тягинка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БПЛА и еще один важный объект.

На Харьковском направлении произошло девять боеприкосновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении шло 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал возле Дружелюбовки, Новосадового, Невского и Тернов.

На Северском направлении россияне четыре раза наступали близ Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков недалеко от Григоровки, Андреевки, Клещеевки и Ивановского.

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, у Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

На Времивском направлении русские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Удачи не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили две атаки противника.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.