В США осудили мятежника, который первым ворвался в Капитолий 6 января 2021 года

Первый мятежник, ворвавшийся в Капитолий США в январе 2021 года, был приговорен к 53 месяцам тюремного заключения, сообщает Левый берег.

Согласно доказательствам, представленным в ходе судебного разбирательства, Майкл Спаркс был "первым бунтовщиком, вошедшим в здание Капитолия США 6 января 2021 года", заявили прокуроры в прессрелизе.

Окружной судья США Тимоти Келли приговорил Спаркса к 53 месяцам тюремного заключения, 36 месяцев освобождения под надзором и обязал его выплатить 2000 долларов за преступление, связанное с беспорядками и правонарушениями, включая проникновение в запрещенное здание и помещении.

Видеонаблюдение изнутри здания Капитолия "показало, как Спаркс вошел в окно и спрыгнул на пол".

По данным Министерства юстиции США, с 6 января 2021 года обвинения в преступлениях, связанных с нападением на Капитолий, выдвинули более 1480 человек. В тот день сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа штурмовали резиденцию Конгресса США в Вашингтоне, где должна была быть подтверждена победа Джо Байдена на выборах.