По данным британской газеты The Telegraph, Великобритания разрешила украинцам избивать своими ракетами Storm Shadow по целям на территории России, но против этого выступили США, сообщает Левый берег.

Британские ракеты обычно запускают из американских систем, на что требуется разрешение США. А Штаты этого разрешения не давали.

По информации Telegraph, Великобритания не направляла в Штаты официального запроса на использование Украиной ракет по территории России. Однако ранее правительство попросило США смягчить свою позицию и разрешить использовать оружие внутри России.

По данным источников в Белом доме, администрация Джо Байдена опасается, что их использование даже без одобрения США может привести к эскалации ситуации и вовлечению американских войск в конфликт.

Британский премьер-министр Кир Стармер решил не давить на американское правительство, а консультироваться с ним.

"Мы хотим вести дискуссии с союзниками по поводу таких вещей, вместо того, чтобы давить и делать это" , – прокомментировал источник из британского правительства.

Этот собеседник также подтвердил, что россияне в попытке спрятать вооружение от Украины расположили его вне достижения западных ракет, которые на вооружении имеет Украина.

Ранее Telegraph писала, что правительство Великобритании не изменило политику по использованию предоставленных Украине ракет Storm Shadow и не позволило избивать ими во время операции в Курской области. Британия предоставляла украинцам ракеты дальностью до 250 километров, но бить ими разрешила только по враждебным объектам на территории Украины. Киев неоднократно отмечал, что требует разрешения на удары по военным целям на территории России - по тем точкам, из которых враг наносит удары.