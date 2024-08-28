НБУ получил более 122 млрд грн прибыли в первом полугодии

Сумма консолидированного финансового результата Национального банка Украины за первое полугодие 2024 года составила 122,6 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

﻿Как отметили в НБУ, наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов в размере 115,4 млрд гривен, что преимущественно является следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости.

По данным НБУ, средний курс доллара в первом полугодии 2024 года составил 39,00 грн/доллар, что на 6,6% выше, чем средний курс за 2023 год (36,57 грн/доллар).

В НБУ обращают внимание, что консолидированная прибыль, отраженная в финансовой отчетности НБУ, - это не часть прибыли к распределению, которая подлежит перечислению в государственный бюджет. Обязательства НБУ будут сформированы по итогам всего 2024 года и обнародованы весной 2025 года.

По итогам полугодия объем активов НБУ почти не изменился (уменьшился на 1%), если сравнивать с консолидированными данными по состоянию на 31 декабря 2023 года и составляет 2,378 трлн гривен.

Увеличение размера собственного капитала НБУ в первом полугодии 2024 года на 29% – с 420 млрд гривен до 543 млрд гривен – произошло преимущественно за счет накопления прибыли текущего года.

Напомним, по итогам 2023 года прибыль до распределения НБУ составила 76,6 млрд гривен. Из этой суммы НБУ направил 37,97 млрд гривен на увеличение общих резервов центробанка, которые должны составлять 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств. Остальные суммы прибыли к распределению (38,64 млрд гривен) НБУ перечислил в государственный бюджет Украины.