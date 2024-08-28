NYT: для России события в Курске не столь важны, как наступление на Донбассе

Для России операция ВСУ в Курской области имеет меньшее значение, чем продвижение российских войск на Донбассе. Западные эксперты указывают, что, несмотря на свою преобладающую огневую мощь, РФ не может отбросить украинские войска со своей территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание пишет, что западные официальные лица и военные эксперты объясняют неудачи россиян на Курском направлении результатом как недостатка личного состава, так и отсутствием разведданных. В этом свою роль сыграли и приоритеты Москвы.

Основной целью России остается захват ключевого украинского города Покровска в Донецкой области. Он является важным логистическим центром, и российские военные прилагают максимум усилий по его взятию, даже ценой ослабления своих позиций на других фронтах, в частности в Курской области.

Полковник Маркус Рейснер из австрийской военной академии отметил, что любое ослабление российских сил на Донецком фронте могло бы угрожать их планам продолжать наступление в украинском регионе.

Издание объясняет, что в то время как Москва сосредотачивается на наступлении в Донецкой области, российские войска в Курской области затруднились ответить на операцию ВСУ из-за недостатка опыта и ресурсов. Отмечается, что западные разведданные помогли украинцам с точностью планировать операции и российские войска не смогли организовать эффективную оборону.

Журналисты указывают на то, что переброска российских войск на Курское направление происходит медленно. Также они отметили, что нанесением авиаударов по Украине Россия пытается отвлечь своих граждан от своих неудач в Курской области.

Отмечается, что в регионе Россия разворачивает в основном свои резервные подразделения и войска с участков российско-украинского фронта на юге и на севере, которые не задействованы в боях на Покровском направлении.

Издание напоминает, что по оценкам американских чиновников, Москве нужно не менее 50 тысяч своих военных, чтобы попытаться вытеснить ВСУ с Курского направления.

Ситуация в Курской области

Напомним, операция ВСУ в Курской области началась 6 августа и продолжается. Украинские военные смогли взять за это время под контроль около 100 населенных пунктов.

Во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 2024. Независимость" президент Владимир Зеленский отметил, что Курская операция не дала россиянам пойти в наступление на приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Пока известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС. Международный институт изучения войны предупреждает, что россияне пытались использовать этот визит в своих пропагандистских целях, чтобы представить Украину "угрозой" для ядерной безопасности.