Главе Антимонопольного комитета Кириленко избрали меру пресечения

Главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко избрали меру пресечения. Его взяли под арест с возможностью выйти под залог, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит трансляция суда.

Заседание Высшего антикоррупционного суда прошло в среду, 28 августа. Напомним, что заседание, где должны были избрать меру пресечения Кириленко, должно было состояться 20 августа, но его отложили.

ВАКС избрал для Кириленко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, размер которого свыше 30 млн гривен.

В чем подозревают Кириленко

В середине августа 2024 года НАБУ сообщило, что действующему главе Антимонопольного комитета Украины и бывшему начальнику Донецкой областной военной администрации Павлу Крыленко объявили подозрение в незаконном обогащении более чем на 56 млн гривен.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2023 год Кириленко стал владельцем 21 объекта недвижимого имущества и люксового авто, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Разница между стоимостью имущества и финансовым состоянием Кириленко и жены составила 56,2 млн гривен. Также чиновник не задекларировал имущество.