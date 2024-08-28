Голові Антимонопольного комітету Кириленку обрали запобіжний захід

Голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку обрали запобіжний захід. Його взяли під варту з можливістю вийти під заставу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція суду.

Засідання Вищого антикорупційного суду відбулося у середу, 28 серпня. Нагадаємо, що засідання, де мали обрати запобіжний захід Кириленко, мало відбутися 20 серпня, але його відклали.

ВАКС обрав для Кириленка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, розмір якої понад 30 млн гривень.

У чому підозрюють Кириленка

У середині серпня 2024 року НАБУ повідомило, що діючому голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Криленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.

Слідство встановило, що у період з 2020 до 2023 року Кириленко став власником 21 об’єкту нерухомого майна та люксового авто, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Різниця між вартістю майна та фінансовим станом Кириленка і дружини становила 56,2 млн гривень. Також чиновник не задекларував майно.