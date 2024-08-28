Криптовалюты с наибольшей и наименьшей доходностью в 2024 году

Рынок криптовалют — динамичный и демонстрирует рост разной интенсивности в отдельных секторах — от 19% до 1834%. Такие цифры, полученные в ходе анализа доходности криптовалют, обнародовали аналитики информационного ресурса Kurs.com.ua. Давайте вместе проанализируем по 10 монет из каждого сектора криптовалют и определим наиболее прибыльные. Предлагаем ознакомиться с ключевыми тезисами аналитического исследования Kurs.com.ua.

Три самых прибыльных направления в криптоиндустрии

Высокую доходность с начала года продемонстрировали монеты-мемы — цифровые токены, созданные на основе интернет-мемов, ссылок на поп-культуру или онлайн-шуток.

На бычьем рынке даже появилась фраза-мантра: “идите в мемы, чтобы жить во дворце”. Средний показатель прибыли в данном сегменте превысил 1834%. В первую десятку криптомонет с высокой доходностью вошли: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), Floki (FLOKI), Brett (BRETT), Popcat (POPCAT), Book of meme (BOME), DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG).

Интересно, что вошедшие в список коин-мемов с наивысшей доходностью токены DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG), Brett (BRETT) и BOOK OF MEME (BOME) появились на рынке в марте-апреле нынешнего года. Купить или продать их предлагает как лучшая биржа Украины, так и всемирно известные торговые платформы.

На второй позиции оказался сектор реальных активов (Real World Assets, RWA) — группа криптотокенов, за которые можно приобрести материальные активы вроде облигаций, акций, предметов искусства, недвижимости. Токены этого класса подорожали в целом на 213,5%. В феврале этот сектор даже был самым прибыльным.

К наиболее популярным и прибыльным RWA-монетам относятся:

MANTRA (OM) — показатель прироста составил 1123,8%;

Ondo (ONDO) — подорожали на 451,12%;

Pendle (PENDLE) — доходность увеличилась на 450%;

Polymesh (POLYX) — цена выросла на 205%;

Goldfinch (GFI) — токен с начала года подорожал на 160%.

Худшие результаты продемонстрировала упавшая на 44,38% блокчейн-сеть XDC Network.

Третью позицию рейтинга доходности занял сектор искусственного интеллекта (ИИ). Различные инвестиционные учреждения в своих прогнозах на 2024 год упоминали монеты этого класса. В частности, в прогнозе Messari сектор ИИ охарактеризован как любимец отрасли технологий.

Средняя доходность монет сектора с начала года составляет 71,6%. Самый высокий прирост имел токен Arkham (ARKM) — +215,5%. Цена сети AIOZ выросла на 192,2%. Хорошие результаты показали также такие известные криптомонеты, как Render (RNDR) — +57,47% и Fetch.ai (FET) — +116%.

Секторы со стабильным ростом

Стабильный рост демонстрировали секторы DePIN и Layer 1, концепция которых основана на использовании технологии блокчейн и принципов децентрализации.

После падения в первом квартале монеты DePIN продемонстрировали разворот и прибавили по сравнению с январем 58,7%. Высокого прироста капитализации достиг токен JasmyCoin (JASMY) — он подорожал на 323,42%. На втором и третьем местах оказались монеты Arweave(AR) и Livepeer(LPT). Их стоимость увеличилась на 174,07% и 116,06% соответственно. Цена токена Helium (HNT) упала более чем на 50%.

Доходность в секторе Layer 1 (L1) составляет в среднем 43%. Лучшие результаты у токенов Toncoin (TON) и Binance Coin (BNB) – +204,72% и +86,10% соответственно. А вот популярная криптовалюта Solana (SOL) подорожала всего на 22,91%.

Для сравнения: цена первой криптовалюты с начала года увеличилась на 63,5%, а стоимость Ethereum (ETH), вопреки большим ожиданиям от появления ETF, выросла всего на 49,65%.

Еще менее прибыльными оказались сектора GameFi и DeFi — 19,1% и 3,4%.

Наилучших результатов в сегменте GameFi достиг токен FLOKI — 362,79%. Прирост Ronin (RON) составляет 21,16%, а Echelon Prime (PRIME) — 5,27%. Среди токенов DeFi самый высокий показатель прибыли получил Maker (MKR) — 49,88%.

Монеты сектора Layer 2(L2) упали на 40,59%. Худшие результаты по рыночной капитализации показали Aevo (AEVO) и Starknet (STRK). Их стоимость снизилась на 85,4% и 63,16% соответственно.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance