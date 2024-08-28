Криптовалюти з найбільшою та найменшою дохідністю у 2024 році

Ринок криптовалют — динамічний та демонструє зростання різної інтенсивності в окремих секторах — від 19% до 1834%. Такі цифри, отримані в ході аналізу дохідності криптовалют, оприлюднили аналітики інформаційного ресурсу Wu Blockchain. Давайте разом проаналізуємо по 10 монет з кожного сектора криптовалют та визначимо найбільш прибуткові. Пропонуємо ознайомитися з ключовими тезами аналітичного дослідження Wu Blockchain.

Три найприбутковіші напрямки в криптоіндустрії

Найвищу дохідність від початку року продемонстрували монети-меми — цифрові токени, створені на основі інтернет-мемів, посилань на поп-культуру чи онлайн-жартів.

На бичачому ринку навіть з’явилася фраза-мантра: «ідіть в меми, щоб жити в палаці». Середній показник прибутку у цьому сегменті перевищив 1834%. У першу десятку криптомонет з найвищою дохідністю ввійшли: Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK), Floki (FLOKI), Brett (BRETT), Popcat (POPCAT), Book of meme (BOME), DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG).

Цікаво, що токени DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG), Brett (BRETT) та BOOK OF MEME (BOME), які потрапили в список коін-мемів з найвищою дохідністю, з’явилися на ринку у березні-квітні нинішнього року. Купити чи продати їх пропонує як найкраща біржа України, так і всесвітньо відомі торгові платформи.

На другій позиції опинився сектор реальних активів (Real World Assets, RWA) — група криптотокенів, за які можна придбати матеріальні активи на кшталт облігацій, акцій, предметів мистецтва, нерухомості тощо. Токени цього класу подорожчали загалом на 213,5%. У лютому цей сектор навіть був найприбутковішим.

До найбільш популярних та прибуткових RWA-монет належать:

MANTRA (OM) — показник приросту становив 1123,8%;

Ondo (ONDO) — подорожчали на 451,12%;

Pendle (PENDLE) — прибутковість збільшилася на 450%;

Polymesh (POLYX) — ціна зросла на 205%;

Goldfinch (GFI) — токен з початку року подорожчав на 160%.

Найгірші результати продемонструвала блокчейн-мережа XDC Network, яка впала на 44,38%.

Третю позицію рейтингу прибутковості посів сектор штучного інтелекту (ШІ). Різні інвестиційні установи у своїх прогнозах на 2024 рік згадували монети цього класу. Зокрема, в прогнозі Messari сектор ШІ схарактеризовано як улюбленця галузі технологій.

Середня прибутковість монет сектора з початку року становить +71,6%. Найвищий приріст мав токен Arkham (ARKM) — +215,5%. Ціна мережі AIOZ зросла на 192,2%. Хороші результати показали також такі відомі криптомонети, як Render (RNDR) — +57,47% та Fetch.ai (FET) — +116%.

Сектори зі стабільним зростанням

Стабільне зростання демонстрували сектори DePIN та Layer 1, чия концепція заснована на використанні технології блокчейн і принципів децентралізації.

Після падіння у першому кварталі монети DePIN продемонстрували розворот і додали у порівнянні з січнем 58,7%. Найвищого приросту капіталізації досяг токен JasmyCoin (JASMY) — він подорожчав на 323,42%. На другому й третьому місцях опинилися монети Arweave (AR) і Livepeer (LPT). Їх вартість збільшилася на 174,07% і 116,06% відповідно. Натомість ціна токена Helium (HNT) впала більш ніж на 50%.

Прибутковість у секторі Layer 1 (L1) становить у середньому 43%. Кращі результати у токенів Toncoin (TON) та Binance Coin (BNB) — +204,72% і +86,10% відповідно. А от популярна криптовалюта Solana (SOL) подорожчала всього на 22,91%.

Для порівняння: ціна першої криптовалюти з початку року збільшилася на 63,5%, а вартість Ethereum (ETH), всупереч великим очікуванням від появи ETF, зросла лише на 49,65%.

Ще менш прибутковими виявилися сектори GameFi та DeFi — 19,1% й 3,4%.

Найкращих результатів в сегменті GameFi досяг токен FLOKI — 362,79%. Приріст Ronin (RON) становить 21,16%, а Echelon Prime (PRIME) — 5,27%. Серед токенів DeFi найвищий показник прибутку отримав Maker (MKR) — 49,88%.

А монети сектора Layer 2 (L2) впали на 40,59%. Найгірші результати за ринковою капіталізацією показали Aevo (AEVO) і Starknet (STRK). Їх вартість зменшилася на 85,4% і 63,16% відповідно.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance