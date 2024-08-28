Вместо "Лукойла" нефть в Венгрию и Словакию поставляет "Татнефть" – СМИ

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в июле 2024 года оставался в норме, несмотря на санкции Украины, ведь другая компания РФ заменила большую часть лукойловских баррелей.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Россия в июле экспортировала 436 тыс тонн сырой нефти в Венгрию и примерно 356 000 тонн - в Словакию. Это даже больше, чем в июне (когда нефтеперерабатывающие заводы MOL в этих странах находились на ежегодном обслуживании), и на том же уровне, что и в июле 2023 года.

Сообщается, что "Лукойл" действительно прекратил поставки в июле, но его объемы взяла на себя "Татнефть".

Татнефть также находится под украинскими санкциями, но они гораздо мягче по сравнению с "Лукойлом" и касаются только блокировки активов.

Будапештская энергетическая компания ведет переговоры по поиску долгосрочного решения для обеспечения поставок российской нефти.

В Еврокомиссии не видят оснований для беспокойства, относительно ситуации вокруг поставок нефти "Лукойл" Венгрии и Словакии.

Объемы поставок нефти в Венгрию, Словакию и Чехию остались на уровне предыдущих месяцев, несмотря на санкции Украины относительно транзита российской компании "Лукойл".