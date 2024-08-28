РФ обстреляла Черниговщину, сгорела почти половина села

Вчера, 27 августа, российская армия обстреляла приграничье Черниговщины. Оккупанты около 13 часов нанесли многочисленные удары со ствольной артиллерии по населенным пунктам Семеновской общины Новгород-Северского района. В результате загорелись два дома в одном из населенных пунктов общины, после чего огонь быстро распространился на другие домохозяйства. Об этом говорится в сообщении Нацполиции и Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

Огнем уничтожено 25 зданий (жилых домов и хозяйственных построек) и 70 га настила в лесу.

Благодаря слаженным действиям полицейских и спасателей удалось локализовать пожар и предотвратить опрокидывание огня на другие дома мирных жителей села.

Сведения по разрушениям уточняются.

По этому факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).