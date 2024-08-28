Банки ОАЭ массово блокируют платежи за поставки китайской техники в РФ – СМИ

Один из каналов поставок в РФ китайских гаджетов и техники попал под удар американских санкций.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали массово блокировать российским компаниям платежи за электронные компоненты и потребительскую электронику из КНР.

Сообщается, что проблема возникла в августе, банки Дубая начали отказывать в транзакциях, с помощью которых оплачивалась львиная доля китайской техники на российском рынке — до 20% всех ноутбуков и около 30% по другим товарам.

Теперь банки страны блокируют платежи, если электроника из других стран не поступает в ОАЭ. Инициатива исходит от китайской стороны, а причина — в угрозе вторичных санкций США, с которой уже столкнулись китайские банки.

В сообщении добавляют, что ОАЭ стали едва ли не главным хабом по обходу западных технологических санкций.

Отмечается, что для российских потребителей происходящее может обернуться исчезновением товаров из продажи.

Напомним, Белый дом предупреждает страны, торгующие с Россией, о риске попасть под вторичные санкции, если они позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.