Трамп связал операцию ВСУ в Курщине с угрозой Третьей мировой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп намекнул, что операция Украины в Курской области чревата началом Третьей мировой войны. Об этом он заявил во время митинга в Детройте, сообщает Европейская правда.

Трамп уверен, что он единственный, кто может дать обещание закончить войну между Россией и Украиной, а также предотвратить "Третью мировую войну".

Комментируя это, он упомянул о "прорыве в России", вероятно, имея в виду мероприятие украинских Сил обороны на территорию Курской области.

"Посмотрите, что происходит в Украине. Они наступают в России. Вы получите Третью мировую войну" , – заявил он.

Кандидат от республиканцев в очередной раз пообещал закончить войну в Украине после выигрыша выборов.

"Еще до того, как я прибуду в Овальный кабинет вскоре после победы на президентских выборах, я урегулирую ужасную войну между Россией и Украиной, и я сделаю это очень быстро" , - уверен Трамп.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить избивать ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.

В Пентагоне заявили, что продвижение Украины в Курской области согласовывается с политикой США, но добавили, что и дальше не поддерживают дальнобойные удары по территории России.