"Укргидроэнерго": Угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет
Угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтопления территорий не будет. Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает Экономическая правда.
"На сегодня идет разбор завалов после ракетного удара, мы не можем пока оценить все технические последствия, что мы потеряли и какой нужен срок восстановления. Но угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений не может быть", - отметил он.
В то же время во время атаки на станцию ни один сотрудник не пострадал.
Также сообщается, что "Укргидроэнерго" потеряло более 40% генерации. По станциям компании с начала полномасштабного вторжения было нанесено около 130 ударов.
Сейчас потеряна Каховская ГЭС, Днепровская ГЭС не работает. Другие ГЭС и ГАЭС компании сейчас находятся в процессе восстановления.