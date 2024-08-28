"Укргидроэнерго": Угрозы прорыва дамбы Киевской ГЭС нет

Угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтопления территорий не будет.﻿ Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, сообщает Экономическая правда.

"На сегодня идет разбор завалов после ракетного удара, мы не можем пока оценить все технические последствия, что мы потеряли и какой нужен срок восстановления. Но угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений не может быть" , - отметил он.

В то же время во время атаки на станцию ни один сотрудник не пострадал.

Также сообщается, что "Укргидроэнерго" потеряло более 40% генерации. По станциям компании с начала полномасштабного вторжения было нанесено около 130 ударов.

Сейчас потеряна Каховская ГЭС, Днепровская ГЭС не работает. Другие ГЭС и ГАЭС компании сейчас находятся в процессе восстановления.