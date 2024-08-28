"Укргідроенерго": Загрози прориву дамби Київської ГЕС немає

Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень території не буде.﻿ Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Економічна правда.

"На сьогодні йде розбір завалів після ракетного удару, ми не можемо поки оцінити усі технічні наслідки, що ми втратили і який потрібен термін відновлення. Але загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень не може бути" , - зазначи він.

Водночас під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав.

Також повідомляється, що "Укргідроенерго" втратило понад 40% генерації. По станціях компанії з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів.

Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення.