"Укргідроенерго": Загрози прориву дамби Київської ГЕС немає
Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень території не буде. Про це заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Економічна правда.
"На сьогодні йде розбір завалів після ракетного удару, ми не можемо поки оцінити усі технічні наслідки, що ми втратили і який потрібен термін відновлення. Але загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень не може бути", - зазначи він.
Водночас під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав.
Також повідомляється, що "Укргідроенерго" втратило понад 40% генерації. По станціях компанії з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів.
Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення.