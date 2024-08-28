Нефтебазу в Кировской области поразили дроны ГУР – источник в разведке

Бойцы Главного управления разведки дронами поразили российскую нефтебазу ФГКУ "Зенит" в Кировской области. Со ссылкой на собеседника в военной разведке, сообщает Лига.net.

Это первое поражение объекта дронами в этом регионе России.

По его данным, бойцы ГУР ударили дронами-камикадзе украинского производства по нефтебазе ФГКУ "Зенит" в районе населённого пункта Котельнич Кировской области.

Местные ресурсы распространяются видео и фото с места попадания: заявляют, что по нефтебазе ударили по меньшей мере пять беспилотников – и в результате возник пожар на двух резервуарах объекта.

Эта нефтебаза является объектом российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает горючим оккупационные войска РФ, отметил собеседник.

Расстояние от объекта до украинской границы – более 1200 километров. Это первый случай атаки украинских дронов по объекту в Кировской области России.