Литва передала очередной пакет военной помощи для Украины

Литва передала новый пакет помощи для украинских военных. Об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщениям, речь идет о передаче погрузчиков, систем противодействия беспилотникам и раскладных кроватей. Помощь прибыла в Украину 28 августа.

Как отметили в литовском Минобороны, в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже доставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577, бронетранспортеры М113, системы противодействия беспилотникам, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, детали в разобранном виде легкого штурмовика Л-39ЗА "Альбатрос", погрузчики, прицепы, раскладушки и другое вспомогательное оборудование.

С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 млн евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила 1 млрд евро.