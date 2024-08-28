Зеленский поручил запустить офлайн обучение там, где это возможно

В рамках подготовки к новому учебному году президент Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками и подчеркнул важность обучения офлайн.﻿﻿ Со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Провел сегодня и длительное совещание с чиновниками по подготовке к новому учебному году. Приоритет очевиден. Там, где это возможно, дети должны пойти в школу оффлайн в этом году. Все условия для этого правительство, областная власть и громады должны обеспечить" , - сказал президент.

Зеленский отметил, что это – стратегический приоритет, сохранение нормальности в Украине, сохранение возможностей для детей получать нормальное образование.



По словам главы государства, все чиновники имеют абсолютно четкие задачи.