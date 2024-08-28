Зеленський доручив запустити офлайн навчання там, де це можливо

В рамках підготовки до нового навчального року президент Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями і наголосив на важливості навчання офлайн.﻿﻿ З посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році. Всі умови для цього уряд, обласна влада та громади мають забезпечити" , - сказав президент.

Зеленський наголосив, що це – стратегічний пріоритет, збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту.

За словами глави держави, всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання.