НБУ ввел дополнительные ограничения на расчеты в гривне для предприятий

Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых сделок в национальной валюте. Изменения касаются предприятий, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В частности, НБУ исключил возможность получения наличных предприятиями по расчетам с гражданами по переводам средств без открытия счета.

"То есть средства, отправленные с помощью такого перевода, сначала должны зачисляться на текущий или платежный счет предприятия, только после этого они могут быть выданы с этих счетов наличными" , - говорится в сообщении.

В то же время, для граждан никаких изменений не произошло, они могут рассчитываться за предоставленные субъектами хозяйствования услуги и приобретенные у них товары как в безналичной форме, так и наличными, в частности, при переводе средств без открытия счета, пояснили в НБУ.

"Такая норма будет способствовать повышению прозрачности платежных операций и минимизации использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с целью уклонения от налогообложения при совершении операций купли-продажи товаров" , - добавили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины ввел с 1 октября лимит в 150 тысяч гривен в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту" (P2P).

Лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в частности с использованием счетов "дропов", являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики.