На фронте возросло количество боев: за сутки почти 200 атак

За прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений – это больше, чем в прошлые дни. Почти треть боев приходится на Покровское направление - 66 атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 29 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 79 авиаударов, в том числе сбросил 96 УАБ. Кроме того, произвел более 4000 обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1314 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационных ударов, в частности в районах населенных пунктов Пустогород, Белополье, Гориле, Басовка, Казачья Лопань, Алисовка, Кудеевка, Горяна, Петропавловка, Кучеровка, Купянск, Копанки, Григоровка, Торецк, Дружба, Александрополь, Мирно , Егоровка, Большая Новоселка, Новоукраинка, Степное, Казацкое и Одрадокаменка.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один – по РСЗО на огневой позиции, один – по средству ПВО, один – по понтонной переправе российских оккупантов и еще два – по другим важным объектах врага

На Харьковском направлении произошло два инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло двадцати трех. Силы обороны отражали атаки в районах Стельмаховки, Кругляковки, Синьковки и Колесниковки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 14 атак противника в районах Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Макеевки, Невского и Новоегоровки.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак неподалеку от Белогоровки, Спорного и Верхнекаменского.

Двадцать раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и, наиболее активно, возле Нелиповки. По Торецку нанес семь ударов тринадцатью управляемыми авиабомбами.

На Покровском направлении наши защитники отражали 66 атак. Более половины из них – в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Украинка, Карловка, Георгиевка, Галицыновка и Константиновка, где оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времевском направлении противник предпринял шесть попыток захватить наши позиции недалеко от Константиновки, Водяного и Угледара Донецкой области. Также атаковал со стороны Никольского.

На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиками украинских позиций в районах Работино и Новоданиловки.

На Приднепровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты наступательных действий вчера не проводили.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.