ISW: ВСУ замедлили продвижение на Курщине и пытаются закрепиться

Продвижение ВСУ в Курской области замедлилось. Военные пытаются укрепиться и удержать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль. Об этом говорится в отчете отчет Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По данным российских военных блогеров, темп атак украинских военных в Курской области замедлился. ВСУ пытаются удержать и укрепить отдельные районы.

Другие военные блогеры утверждали, что российские войска постепенно стабилизируют ситуацию в Курской области. На обнародованных 28 августа геолокационных кадрах видно, как российские войска действуют в восточном поселке Коренево. Это свидетельствует о том, что ВСУ, вероятно, недавно отошли из этого района, а российские войска восстановили некоторые утраченные позиции.

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска продвинулись мимо сел Ветрено, Кремяное и Шептуховка (все к востоку и северо-востоку от Коренево); в пределах восточного Нечаева и Черкасского Поречного (оба к северо-востоку от Суджи); и в полях к югу от поселков Спальное (к юго-востоку от Суджи).

Российские блогеры утверждают, что подразделения 810-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ) зачистили Спальное и восстановили контроль над населенным пунктом.

Минобороны России и другие российские источники утверждают, что ВСУ также атаковали к востоку от Кореневого у Ольговки, к северу от Суджи у Малой Локны, к востоку от Суджи у Русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи у села Борки.

Между тем другой российский блогер 28 августа заявил, что россияне отбили попытки ВСУ пересечь международную границу вблизи Журавлевки в Белгородской области (к юго-западу от Белгорода и к северу от Харькова).