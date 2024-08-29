В России засекретили данные по производству топлива после атак на НПЗ – СМИ

Российские власти решили наложить гриф "секретно" на новую порцию данных о выпуске топлива в стране после серии атак по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам.﻿ Об этом пишет российское издание The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Из опубликованного в среду доклада Росстата - российского органа статистики - о промышленном производстве были изъяты цифры о выпуске в стране дизельного топлива, мазута, а также сжиженного пропана и бутана. Эти данные больше не публикуются "на основании решения правительства РФ", сообщило ведомство.

Ранее, в конце мая, Росстат засекретил статистику по выпуску автомобильного бензина. Минэнерго РФ объясняло это решение геополитической ситуацией и угрозой "манипулирования рынком".

Решение засекретить еще больше данных произошло через два дня после взрыва на Омском нефтеперерабатывающем заводе - крупнейшем в России.

Напомним, в ночь на 28 августа Силы обороны нанесли удары по трем объектам на территории России - поразили две нефтебазы в Ростовской и Кировской областях, а также полевой артиллерийский склад группировки российских войск в Воронежской области.

Взрыв, который произошел 26 августа на Омском НПЗ, вывел из строя почти половину мощностей предприятия.