ФБР показало оружие, из которого было совешено покушение на Трампа

Федеральное бюро расследований опубликовало новые фотографии оружия, из которого было совершено покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время июльского митинга, а также рюкзак и взрывчатку, которые были у стрелка в машине, сообщает Европейская правда.

Соответствующие фотографии опубликовал телеканал CNN.

Фото были обнародованы после того, как представители ФБР предоставили новые подробности о поисках Томаса Мэтью Крукса в интернете за несколько дней до стрельбы и о том, как следователи используют эти поиски, чтобы понять ход мыслей стула в день покушения.

На фотографиях видно складной приклад, который, по мнению следователей, мог быть использован для сокрытия винтовки на месте преступления.

Накануне представитель ФБР Кевин Ройек рассказал, что 20-летний Томас Крукс, совершивший покушение на Трампа в середине июля, несколько месяцев перед тем решал, в какого публичного деятеля будет стрелять.

По его словам, ФБР еще не смогло определить, что побудило Крукса совершить покушение на Трампа. Данные с его электронных устройств свидетельствуют, что он интересовался различными идеологиями, но не удалось обнаружить, что его мотивировали какие-то конкретные взгляды.

Напомним, во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга 13 июля пуля задела его ухо, один человек на трибунах позади Трампа погиб и еще двое получили ранения. Нападавшего – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.

Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.

Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.