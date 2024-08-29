Встреча министров финансов Еврозоны в Будапеште могут отменить – Politico

Встреча министров финансов еврозоны в Будапеште 13 сентября может быть отменена из-за все большего недовольства "любовью Венгрии к России". Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, сообщает Левый берег.

Председательствующий на встрече министр государственных расходов Ирландии Пасхал Донохью до следующей недели решит, состоится ли собрание.

“Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но дважды в год в стране, председательствующей в ЕС. Вскоре после того, как Венгрия взяла бразды правления в июле, премьер-министр Виктор Орбан, друг президента России Владимира Путина, посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для самопровозглашенных "мирных миссий". Он без разрешения заявил, что представляет ЕС” , – напоминает издание.

Несколько министров уже сообщили, что они не примут участие во встрече, даже если она, в частности, министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы.

В июле несколько стран бойкотировали встречи министров в Будапеште, называя это местью за визиты Орбана.

Европейская комиссия заявила, что ее чиновники не будут участвовать ни в одной из встреч во время шестимесячного председательства Венгрии, которое продлится до конца года.

В ходе открытой встречи министров финансов ЕС в июле несколько министров критиковали Орбана за встречу с Путиным и отсутствие приоритетности помощи Украине.

Перед Еврогруппой запланировано несколько встреч на уровне министров. Встречи министров иностранных дел и обороны ЕС состоятся на этой неделе в Брюсселе вместо Будапешта после того, как глава дипломатической службы ЕС перенес место их проведения.