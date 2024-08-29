Кулеба: Время позволить Украине бить западным дальнобойным оружием по РФ

Официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности. Об этом в общении со СМИ сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Кулеба отметил, что Украина ожидает разрешения от партнеров, которые предоставляют дальнобойные ракеты, применять их по целям на территории России, и предоставления таких ракет.

"С начала полномасштабной войны США, Великобритания, ЕС и другие страны действовали как коалиция. И такой весомый игрок как ЕС имеет весомый голос в этих дискуссиях. И я призываю ЕС сыграть роль и четко озвучить позицию, что это то, что нужно сделать сейчас – если мы хотим сохранить инициативу, подавив способность России разрушать Украину и продвигаться на востоке" , – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям.

"Прежде всего речь идет о военных аэродромах, откуда работают российские бомбардировщики, стратегическая и тактическая авиация. Если мы будем иметь достаточно ракет и получим разрешение бить – мы существенно уменьшим способность России разрушать нашу критическую инфраструктуру и улучшим ситуацию для наших военных" , – подчеркнул он.

"Мы хотим избежать ситуации, когда на уровне публичных заявлений никто вроде и не против дальнобойных ударов по территории России, но реальных шагов не происходит... В чем проблема: в конце концов все такие проблемные вопросы решаются. Но имеет значение время, и это сейчас очень важно. Поэтому мы откровенно просим США, Британию не упустить момент, за который платят наши военные и гражданские" , – добавил он.

На днях неофициально сообщалось, что Украина планирует предоставить Белому дому перечень целей в России для ракет ATACMS в попытке убедить Байдена.