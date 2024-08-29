Профильный комитет Рады поддержал законопроект о перезагрузке таможни

Финансовый комитет рекомендовал ко второму чтению и принятию в целом законопроект №6490-д о перезагрузке таможни.﻿ Соответствующее решение поддержал Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании 29 августа, сообщает Экономическая правда.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этим проектом предлагается изменить процедуру конкурсного отбора на должность председателя Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов.

Также, предлагается привлечение международных экспертов к проведению конкурса на главу таможни, установление четкого алгоритма принятия решений конкурсной комиссией, а также предоставление главе Гостаможслужбы права назначать своих заместителей без согласования с Министром финансов.

Кроме того, предусмотрен независимый аудит таможенных органов, введены требования к принятию на службу, аттестации и оплате труда таможенников.

Во время заседания комитета депутаты настаивали на том, чтобы в перезагруженной таможне государство повысило заработные платы работникам.

Представители Министерства финансов на это предложение ответили, что выполнят это решение после того, как обеспечат финансирование военных и социальных расходов.

В свою очередь, в Минфине выразили обеспокоенность тем, что текст законопроекта фактически делает голову перезагрузки таможни независимой от Кабинета министров.