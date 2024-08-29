Министр иностранных дел Польши: Не вижу готовности РФ к миру

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия продолжает добиваться капитуляции Украины. Об этом польский министр сказал в интервью PAP, сообщает Европейская правда.

По словам Сикорского, никакой готовности России к мирным переговорам не видно.

"Я не вижу готовности России к мирным переговорам. Россия продолжает требовать капитуляции Украины, и пока это так, Украина не примет ее" , – сказал он.

Комментируя наступление Украины в Курской области, глава МИД Польши отметил, что его пока "достаточно оптимистичны".

"Украина сделала что-то неожиданное для Путина – она взяла под контроль часть России. Теперь есть основание для разговора и для призыва к обеим странам отойти к международно признанной границе" , – добавил он.

Сикорский также настаивает, что Украина имеет право наносить удары вглубь РФ западным оружием.

"Украина подверглась нападению и для того, чтобы защитить свою территорию, оттеснить врага от своих границ, она имеет право использовать предоставленную ей технику, согласно законам войны" , – подчеркнул министр.

Сикорский ранее заявлял, что рано или поздно Украина получит разрешение от союзников наносить удары западным оружием по объектам, находящимся в глубине территории РФ.