"Слуга" Копытин попал в ДТП на трассе Киев-Одесса, его госпитализировали

Автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным поздно вечером 28 августа попал в дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев-Одесса, в результате чего нардеп получил переломы костей, закрытую черепно-мозговую и другие травмы, он был госпитализирован.﻿﻿ Со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что ДТП произошло в 23.31 в городе Белая Церковь на 78 км автодороги М-05 Киев-Одесса в направлении Киева.

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По данным источников, авто Toyota Land Cruiser Prado с номерным знаком КА3573МС, совершило наезд на бетонное препятствие.

В результате автотрощи народный депутат Копытин, который находился на пассажирском сиденье, получил закрытую травму грудной клетки, закрытую травму живота, закрытый перелом костей предплечья правой верхней конечности, он госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Водитель автомобиля получил телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом позвоночника поясничного отдела, он госпитализирован в ту же больницу.

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Данное событие зарегистрировано в ЖЭО № 33299 Белоцерковского РУП ГУНП в Киевской области.